Son Dakika Haberleri: Karaman ile Yanal 18. Kez Karşı Karşıya

Karaman ile Yanal 18. Kez Karşı Karşıya

1 saat önce

Teknik Direktörler Hikmet Karaman ile Ersun Yanal, Cuma günü 18. kez karşı karşıya gelecek.

Karaman ile Yanal 18. Kez Karşı Karşıya, System.String[]
Teknik Direktörler Hikmet Karaman ile Ersun Yanal, Cuma günü 18. kez karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe, Cuma günü Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki mücadele kadar iki takımın başında bulunan teknik direktörler arasındaki çekişme de önem arzediyor. Sarı Kırmızılı takımın başında bulunan Hikmet Karaman ile Fenerbahçe'nin başında bulunan Ersun Yanal, bugüne kadar birbirlerine 17 kez rakip oldular. Bu maçlarda 3 beraberlik çıkarken 10 kez Ersun Yanal 4 kez de Hikmet Karaman galibiyet aldı. Hikmet Karaman, Ankaragücü'nün başında iken Ersun Yanal yönetimindeki Manisaspor'u 1-0, Gaziantepspor'un başında iken Ersun Yanal yönetimindeki Eskişehirspor'u 2-0, Kocaelispor'un başında iken Ersun Yanal yönetimindeki Ankaragücü'nü 4-0 ve yine Ersun Yanal yönetimindeki Denizlispor'u Adanaspor ile 3-2 yenmişti. İki teknik direktör arasında oynanan 17 maçta Hikmet Karaman'ın takımları 21 gol artarken Ersun Yanal takımları ise 32 gol kaydetti. İşte iki teknik direktörün birbirine rakip olduğu maçlar ve skorları:

(H.K.) Ç. Rizespor - (E.Y.) Trabzonspor 0-1

(E.Y.) Trabzonspor - (H.K.) Ç.Rizespor 2-2

(H.K.) Ç.Rizespor - (E.Y.) Trabzonspor 0-2

(E.Y.) Trabzonspor - (H.K.) Ç.Rizespor 3-2

(E.Y.) Fenerbahçe - (H.K.) Erciyesspor 2-1

(H.K.) Bursaspor - (E.Y.) Eskişehirspor 0-0

(E.Y.) Eskişehirspor - (H.K.) Gaziantep 4-0

(E.Y.) Eskişehirspor - (H.K.) Gaziantep 0-2

(E.Y.) Trabzonspor - (H.K.) Osmanlıspor 2-1

(E.Y.) Manisaspor - (H.K.) Ankaragücü 0-1

(E.Y.) Gençlerbirliği - (H.K.) Ç.Rizespor 1-0

(H.K.) Kocaelispor - (E.Y.) Gençlerbirliği 1-3

(H.K.) Kocaelispor - (E.Y.) Ankaragücü 4-4

(E.Y.) Ankaragücü - (H.K.) Kocaelispor 2-0

(H.K.) Kocaelispor - (E.Y.) Ankaragücü 4-0

(E.Y.) Ankaragücü - (H.K.) Adanaspor 4-0

(H.K.) Adanaspor - (E.Y.) Denizlispor 3-2

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:16 Kaynak: İHA

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