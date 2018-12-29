Son Dakika Haberleri: Karaman Sarıveliler Devlet Hastanesi'nde Yangın Paniği

Karaman Sarıveliler Devlet Hastanesi'nde Yangın Paniği

1 saat önce

Sarıveliler Devlet Hastanesi'nde yangın paniğiKARAMAN'ın Sarıveliler ilçesinde devlet hastanesinin çatı katında tadilat sırasında kaynak makinasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

Sarıveliler Devlet Hastanesi'nde yangın paniği

KARAMAN'ın Sarıveliler ilçesinde devlet hastanesinin çatı katında tadilat sırasında kaynak makinasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevler yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışma sonucu kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 3 kişi Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Sarıveliler Devlet Hastanesi çatısında meydana geldi. Çatıdaki talidat sırasında kaynak makinasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Çatıdaki ısı yalıtım malzemeleri ve rüzgarında etkisiyle alevler hızla çatıyı kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hasta ve personel tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 4 saat süren müdahale sonucu alevler kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor. Çatı ise tamamen kullanılmaz hale geldi.

Karaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangının müteahhit firma tarafından çatı katında yapılan tadilat sırasında kaynak makinası nedeniyle çıktığını, hasta ve personelin tahliye edildiği, 3 kişinin dumandan hafif şekilde etkilendiği belirtildi.

Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Devlet hastanesinin çatısında yangın çıktı. 5-6 itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Çatıda ısı yatılım malzemelerinin olması, havanın soğuk ve rüzgarlı olması alevlerin yükselmesini sağladı. Şu an kontrol altında. Herhangi bir can kaybı yok. Sadece çatı katı yandı ve tamamen kullanılmaz hale geldi."dedi.

Yangın sırasında çevredekilerden bazıları da o anları sosyal paylaşım hesaplarından canlı olarak yayınladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:28 Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Sarıveliler, Güncel
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