Son Dakika Haberleri: Karaman Tarlalardaki Sulama Borularını Çalan 5 Şüpheli Adliyede

Karaman Tarlalardaki Sulama Borularını Çalan 5 Şüpheli Adliyede

1 saat önce

Karaman'da tarlalardaki sulama boruları çalan 5 şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Karaman'da tarlalardaki sulama boruları çalan 5 şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerdeki tarlalardan sulama borularının çalındığı yönünde gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği Kisecik, Kızık ve Kılbasan köyleri yakınlarında araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, şüphelilerin bir tarlada sulama borularını söküp, araçlarına yükledikleri ihbarını aldı. Hemen bölgeye giden ekipler şüphelileri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:36 Kaynak: DHA

Jandarma, Karaman, Güncel
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