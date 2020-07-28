Karaman Valisi Işık mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Sudurağı Kasabasındaki mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulundu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden çalışmak üzere kente gelen mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek yaşadıkları bölgede incelemelerde bulunan Vali Işık, ziyareti sırasında tarım işçileri ve aileleriyle bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Işık, mevsimlik işçilerin yaşadığı çadır kentteki incelemeleri sırasında bölgede yaşayan işçi ve ailelerinin yaşam koşulları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmak üzere kente gelen ve büyük çoğunluğunun Şanlıurfa merkezli olan yaklaşık 3 bin civarında mevsimlik tarım işçisinin bulunduğunu söyleyen Vali Işık, özellikle şeker pancarı çapası, fasulye ve elma toplama gibi işlerde çalışan mevsimlik tarım işçilerinin şehirdeki tarımsal faaliyetlerin yürütülmesinde ve devamında iş gücü anlamında can simidi görevi gördüğünü söyledi.

Ziyarete, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Evren Çakır, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş ile Sudurağı Belediye Başkanı Derviş Mehmet Ceyhan da katıldı.