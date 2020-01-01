Karaman yeni yıla huzurlu girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman yeni yıla huzurlu girdi - Son Dakika

Karaman yeni yıla huzurlu girdi

6 saat önce

Karaman, polis ve jandarmanın aldığı yoğun tedbirler sayesinde yeni yıla huzurlu ve olaysız girdi.

Karaman yeni yıla huzurlu girdi, System.String[]

Karaman, polis ve jandarmanın aldığı yoğun tedbirler sayesinde yeni yıla huzurlu ve olaysız girdi.


Karaman'da halkın huzurlu bir şekilde yeni yıla girmeleri için polis ekipleri kent merkezinde, jandarma ise kırsalda sıkı güvenlik tedbirleri aldı. Şehir genelinde binin üzerinde güvenlik gücü gece boyunca aralıksız olarak kontrollerini sürdürdü. Karaman'da gece boyunca sadece iki maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, bunun dışında hiçbir olay yaşanmadı.


"Halkın huzuru için asayiş ve güvenlik tedbirleri büyük önem arz ediyor"


Yılbaşı gecesi sokağa çıkan Karaman Valisi Fahri Meral ilk olarak polis ve jandarmanın uygulama noktalarını gezerek görev yapan personelin yeni yılını kutladı ve son durum hakkında bilgiler aldı. Şehir merkezinde de vatandaşlarla sohbette eden Vali Meral, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda halkının yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmeleri için alınan asayiş ve güvenlik tedbirlerin büyük önem arz ettiğini belirterek, "Yeni yıl dolayısıyla alınan trafik ve asayiş yönünden güvenlik tedbirlerini yerinde görmek ve denetlemek amacıyla hem polisimizin hem de jandarmamızın yol kontrol ve arama noktalarını ziyaret ediyoruz. Karamanlı hemşehrilerimizin güven ve huzur içerisinde yeni yıla girmeleri için alınan tedbirlerin uygulanması bakımından kolluk kuvvetlerimiz bu akşam görev başındalar. Amacımız vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yılbaşı geçirmesini sağlamak. Trafik tedbirlerinden tutun, tüm güvenlik tedbirlerine kadar hepsi planlanmış durumdadır. Bu vesileyle 2020 yılında huzur, mutluluk ve barışın sadece ülkemize değil tüm dünyaya ve insanlığa hakim olmasını umut ediyoruz" dedi.


Vali Fahri Meral'in güvenlik kontrol noktalarına gerçekleştirdiği ziyaretlere İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin'de eşlik etti. - KARAMAN

Jandarma, Karaman, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alkol almadığı halde alkollü çıktı, ehliyetine 6 ay el konuldu
Polis ekiplerinin yoğun çabası, sızıp kalan alkolik adamı uyandırmaya yetmedi Gözü dönmüş sapık, kadını takip edip evinin önünde taciz etti Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 15 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
22:00 Bolu Dağı'nda yollar beyaza büründü - Son Dakika
22:00 İsrailli siyasi lider Gantz: "Netanyahu suçlu olduğunu biliyor" - Son Dakika
21:58 Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı - Son Dakika
21:58 Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama - Son Dakika
21:55 Önce eşini sonra kendini vurdu - Son Dakika
20:30 Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 22:04:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaman yeni yıla huzurlu girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]