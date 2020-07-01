Karamollaoğlu: Baroların siyasallaşmasının karşısındayız - Son Dakika

Karamollaoğlu: Baroların siyasallaşmasının karşısındayız

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz baroların, adaletin, esas itibarıyla hangi fikir ve ideolojiye sahip olursa olsun siyasallaşmasının karşısındayız. Adalet, siyasallaşarak düzelmez" dedi.

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz baroların, adaletin, esas itibarıyla hangi fikir ve ideolojiye sahip olursa olsun siyasallaşmasının karşısındayız. Adalet, siyasallaşarak düzelmez" dedi.

SP lideri Karamollaoğlu, parti genel merkezine düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Karamollaoğlu, dün Meclis Başkanlığı'nda sunulan barolara ilişkin teklif ile ilgili, baroların siyasallaşmasına karşı olduklarını belirtti. Karamollaoğlu, "Biz baroların, adaletin, esas itibarıyla hangi fikir ve ideolojiye sahip olursa olsun siyasallaşmasının karşısındayız. Adalet, siyasallaşarak düzelmez. Adaletin düzelmesi bu konuya yaklaşanların tamamen bitaraf olmalarıyla mümkündür. Bunun başka yolu da yoktur. Bundan dolayıdır ki barolar, adalet mekanizmasının önemli bir unsuru ve temsili olarak bağımsız olmalıdırlar. Hiçbir partinin fiilen ya da dolaylı yönden uzantısı görüntüsünü vermemelidirler. Eğer gerçekleşirse çoklu baro adımı Türkiye'nin kamplaşmasına ve kutuplaşmasına yönelik önemli adım olur" dedi.

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'GELİR BELLİ SEVİYEYE ÇIKMAZSA BUNU ÖDEYEMEZLER'

Son zamanlarda en çok itibar gören konulardan birinin kamu bankaları tarafından verilen düşük faizli konut kredisi olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Şu anda çok düşük gözüken faizler zaman içinde ödenemeyecek noktaya geldiğinde Türkiye'nin hali ne olur, o zaman göreceğiz. Şimdilik çok büyük bir performans gibi gözüküyor. Yıllık yüzde 6-7'lik gibi oranlarda faiz düşük faiz değil. Ama bunun taksitleri ne kadar düşük gözükürse gözüksün yarın tahsil edilmeye başlanacak. Eğer bu vatandaşın gelirleri belli bir seviyeye çıkmazsa emin olun bunu ödeyemezler. Şu anda 'bir canlılık oldu' diyorlar. Çünkü müteahhitlerin elde biriken konut stoku birdenbire bitti. Yeni arabalar kalmadı, şimdi eski arabaların fiyatları yükselmeye başladı. Yarın ne olacak?" diye konuştu.


Temel Karamollaoğlu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:43 Kaynak: DHA

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