Karamollaoğlu: "Suriye problemi, sahada kazanılacak bir problem değil" - Son Dakika
Son Dakika Politika Karamollaoğlu: 'Suriye problemi, sahada kazanılacak bir problem değil' - Son Dakika

Karamollaoğlu: "Suriye problemi, sahada kazanılacak bir problem değil"

6 saat önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suriye'deki gelişmelere ilişkin olarak, "Suriye problemi, sahada kazanılacak bir problem değil. Amerika da Rusya da bu savaşa müdahil olabilir.

Karamollaoğlu:

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suriye'deki gelişmelere ilişkin olarak, "Suriye problemi, sahada kazanılacak bir problem değil. Amerika da Rusya da bu savaşa müdahil olabilir. Biz, sadece şehit vermekle kalırız." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şehit haberlerinin artmasının kendilerini derinden yaraladığını söyleyen Karamollaoğlu, şehit ailelerine başsağlığı diledi.

İktidarın, muhalefeti bilgilendirmek amacıyla Meclis'te kapalı toplantı düzenlemesini önemli bulduğunu belirten Karamollaoğlu, şehitlik tartışmalarının siyasi malzeme olarak kullanıldığını savundu.

"Şehitler tepesi" polemiğine değinen Karamollaoğlu, "Biz, elbette askerlerin hayatlarını devam ettirmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu aktaran Karamollaoğlu, "Bize karşı oynanan oyunlara karşı ancak birlik ve beraberlik içinde direnebiliriz. Bu ülke içinde insanları farklı düşündükleri için hain ilan etmeye hiçbirimizin hakkı yoktur. Bu ülke hepimizin." açıklamasını yaptı.

"Suriye problemi, sahada kazanılacak bir problem değil. Amerika da Rusya da bu savaşa müdahil olabilir. Biz, sadece şehit vermekle kalırız. Şehitler üzerinden birbirimizle çekişiriz." diyen Karamollaoğlu, sorunları çözmek için Türkiye'nin bölge ülkeleriyle bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti.

Karamollaoğlu, İdlib'de oluşturulacak güvenli bölgenin, Rusya, İran ve Esed rejimiyle birlikte inşa edilmesi gerektiğini savundu.

Yunanistan'a giden mültecilerin durumunun üzüntü verici olduğunu kaydeden Temel Karamollaoğlu, mültecilerin siyasi malzeme yapılmasının "ahlaki" olmadığını dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Temel Karamollaoğlu, Suriye, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:18 Kaynak: AA
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