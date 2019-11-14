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Karamürsel'de Mevlid-i Nebi Haftası programı

6 saat önce

Karamürsel İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi.

Karamürsel'de Mevlid-i Nebi Haftası programı, System.String[]

Karamürsel İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi.


Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir açılış konuşması yaptı.

Sinevizyon gösterisinin ardından Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nden emekli öğretim üyesi Ali Rıza Temel tarafından "Peygamberimiz ve Aile" adlı konferans verildi.


Programa, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, daire amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Karamürsel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:42 Kaynak: AA
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