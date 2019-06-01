Son Dakika Haberleri: Karamürsel Devlet Hastanesinde iftar
Son Dakika Güncel Haber

Karamürsel Devlet Hastanesinde iftar

42 dakika önce

Karamürsel Devlet Hastanesince düzenlenen geleneksel iftar yemeği, personel ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Karamürsel Devlet Hastanesinde iftar, System.String[]
Karamürsel Devlet Hastanesince düzenlenen geleneksel iftar yemeği, personel ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Hastane bahçesinde gerçekleştirilen iftara, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhan Uğur da katıldı.

İftarda konuşma yapan Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Çelik, katılımlarından dolayı protokol üyelerine ve hastane çalışanlarına teşekkür ederken, birlikte çalışmaktan duyduğu mutluluğu belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:11 Kaynak: AA
İsmail Yıldırım, Karamürsel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuğuna şırıngayla işkence eden anneden kan donduran itiraf: Ölmesi için yaptım Son Dakika! Iğdır'dan Acı Haber! 2 Askerimiz Şehit Oldu Genç kıza dehşeti yaşatan cani sevgili için istenen ceza belli oldu Türk yetkililer Reuters'a konuştu: Erdoğan'a ilettiler, Ankara'da büyük kaygı var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 11:53:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karamürsel Devlet Hastanesinde iftar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]