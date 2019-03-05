Karamürsel İtfaiye Müfreze Binası Hizmete Girdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli'nin ilçelerine itfaiye için yeni hizmet binaları yapıyor. İtfaiyecilik mesleğinde olaylara en kısa zamanda müdahale etmek can ve mal kaybı risklerini önlemek amacıyla yapılan yeni Karamürsel İtfaiye Müfreze Binası tanıtıldı.

TANITIMA YOĞUN KATILIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yahya Kaptan İtfaiye Müfreze Binasından sonra çevresindeki olaylara ilk müdahalenin üssü olacak Karamürsel'e de yeni bir İtfaiye binası kazandırdı. 2 Bin 130 metrekare alan üzerine inşa edilen yeni müfreze binasının tanıtım törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"İTFAİYE KOCAELİ İÇİN GÜVEN ABİDESİDİR"

Programda kısa bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu; "Kocaelimiz her geçen gün çok daha ileri ve

modern bir hal alıyor. Kocaeli itfaiyesi de bu gelişmeden payına düşeni alıyor.

Bugün, Türkiye'nin sayılı itfaiye teşkilâtlarından birisi olan Kocaeli İtfaiyesi, dünya standartlarının üzerindeki teknik donanımı, yangına müdahalede gösterdiği titizlik, yangına müdahale süresinin dünya standartlarından da iyi olmasıyla, kentimiz için bir güven abidesidir" dedi.

"DÜNYANIN SAYILI İTFAİYE TEŞKİLATLARI ARASINDAYIZ"

Başkan Karaosmanoğlu sözlerine şu şekilde devam etti; "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiyemiz dünyanın sayılı itfaiye teşkilatlarından biridir. Bütün dünyadan gelen itfaiyecilere dersler veriyoruz. Karamürsel'e de güzel bir iftaiye binası kazandırdık. Konum olarak her yere yakın bir yerde. Allah korusun ihtiyaç olduğunda da Gölcük ve İzmit'e takviyede olabilecek bir binamız oldu. Karamürsel'in güzel insanlarını seviyoruz. Allah düşürmesin, yangın çıkmasın ama çıktığı zaman da eksiği olmasın. İtfaiyemiz anında yanınızda olsun. Personelimiz de eğitimlidir ve her daim hizmetinizdedir. Hayırlı olsun binamız."

"KARAMÜRSEL HALKI DAHA RAHAT UYUYABİLECEK"

Tanıtım programında kısa bir konuşma da Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım yaptı. Başkan Yıldırım "Belediyecilik, bir ilçede veya bir ilde yaşadığınız alanda hayatın her alanında her noktasında insanların mutluluğu, huzuru, rahatlığı ve güvenliği adına alacağınız önlemlerle ve çalışmalarla mukabildir. Bundan sonra burada gördüğünüz bina Karamürsel'in güvenliği ve Karamürsel halkının yataklarında daha rahat uyuyabilmesi için Büyükşehir Belediyemiz tarafından inşa edilmiştir. Binanın yapılmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanım İbrahim Karaosmanoğlu'na ve ekibine çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

2 BİN 130 METRE KARE ALANA SAHİP

3 katlı olan yapı 2 bin 130 metrekare inşaat alanına sahip. 5 araç kapasitesine sahip Karamürsel itfaiyesi yeni müfreze binasının bodrum katında; eğitim salonu, mescit, şadırvan, nomeks- çamaşır odası, su deposu, ısıtma merkezi yer alıyor. Zemin katında ise; garaj, idare birimleri, kütüphane, dinlenme salonu, yemekhane, mutfak bulunurken birinci katıda yatakhaneler ve spor salonu oluşturuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ayrıca Kartepe, Bağçeşme ve Gebze'ye de yeni müfreze binaları inşa ediyor.