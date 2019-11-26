Son Dakika Haberleri: "Karanlığı Aydınlananlar" öyküsü yarışmasının 3.'sü Kozan'dan
Son Dakika Güncel 'Karanlığı Aydınlananlar' öyküsü yarışmasının 3.'sü Kozan'dan - Son Dakika

"Karanlığı Aydınlananlar" öyküsü yarışmasının 3.'sü Kozan'dan

6 saat önce

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi 4 Projesi" kapsamında;

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi 4 Projesi" kapsamında; eski hükümlülerin istihdamı konusunda önyargıları kırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla "Karanlığı Aydınlananlar" öykü yarışması düzenlendi.


Türkiye genelinde düzenlenen yarışmaya Kozan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne M.K. adlı kişi iki eser ile katılım sağladı. M.K'nin "Teneke Parçası" adlı eseri Akdeniz Bölge 3'üncü olurken, "Karanlığa Aydınlananlar" öykü yarışmasında da Akdeniz bölge üçüncülüğüne layık görüldü.


M.K.'ya ödülü Kozan Denetimli Serbestlik Müdürü Mahmut Kıran ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez ile Çalışma ve İŞ Kurumu Şube Müdürü Bekir Tufan tarafından teslim edildi. - ADANA

Adalet Bakanlığı, Avrupa, Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:43 Kaynak: İHA
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