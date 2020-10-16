Karantina ihlali yapan 14 kişiye 44 bin 100 lira para cezası kesildi - Son Dakika

Karantina ihlali yapan 14 kişiye 44 bin 100 lira para cezası kesildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 14 kişiye 44 bin 100 lira para cezası kesildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 14 kişiye 44 bin 100 lira para cezası kesildi. Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdüren güvenlik güçlerince İslahiye ilçe merkezinde karantina ihlali yapan 14 kişiye, 3 ayda, kişi başına 3 bin 150 liradan, toplamda 44 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan şuanda ilçede tedbirler kapsamında temaslı olduğu belirtilen 150 evde 436 kişinin tedbir amaçlı Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği karantinada olduğu öğrenildi. Karantinada bulunanlardan ihtiyaç sahiplerinin talepleri İslahiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce karşılanırken, karantinadakilerin isteklerini ise Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getiriyor.

Son Dakika

Kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle Jerome Boateng'in 5 yıl hapsi isteniyor

Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım

Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

Sokaktaki annesini gören 3 yaşındaki Meryem, balkondan düşerek can verdi! Annenin çığlıkları mahalleyi inletti

Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti

Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı

Bıçaklı saldırıya uğrayan genç avukat, sol gözünü kaybetti

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var