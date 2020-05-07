Karantina süreleri sona eren 182 kişi memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

Karantina süreleri sona eren 182 kişi memleketlerine uğurlandı

Suudi Arabistan'dan Erzurum'a getirilen 182 Türk vatandaşı karantina sürelerinin dolmasının ardından marşlarla memleketlerine uğurlandı.

Suudi Arabistan'dan Erzurum'a getirilen 182 Türk vatandaşı karantina sürelerinin dolmasının ardından marşlarla memleketlerine uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilen 182 kişinin 14 günlük karantina süreci sona erdi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Nurettin Topçu ve Oğuzhan Yaşar Yurtlarında son iftarlarını yapan vatandaşlar, buradan ayrılırken ellerinde Türk bayraklarıyla otobüslere bindiler. Karantinada süreleri dolan vatandaşlar bu süreçte verilen hizmetlerinden dolayı yetkililere teşekkür ettiler. Otobüslerle Türk bayraklarını sallayarak ayrılan vatandaşlar, marşlarla uğurlandı. Halen koronavirüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan, Nijer, Mali, Bosna Hersek, Slovenya ve Hırvatistan'dan getirilen 300 civarında vatandaş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda misafir ediliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Bomba iddia: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor

Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular

Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız

Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi

45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor

Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu

Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı

Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz

Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı

Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum