Karantinadayken dışarı çıkan özel bireye polis müdahale etti - Son Dakika

Karantinadayken dışarı çıkan özel bireye polis müdahale etti

Evine girene kadar polis otosu peşinden ayrılmadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde annesinin korona virüs test sonuçlarının pozitif çıkması nedeni ile karantinaya alınan zihinsel engelli vatandaş, sokağa çıkınca ekipler harekete geçti. Ekipler tarafından uyarılan vatandaş evine götürüldü.

Olay, Kocaeli'nimn Gölcük ilçesi Hisariyen Mahallesi Ceylan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.G. isimli zihinsel engelli vatandaş, annesinin korona virüs test sonucu pozitif çıkması nedeni ile ailesi ile birlikte karantinaya alındı. 15 günlük ev karantinasına alınan aile üyelerinden A.G., el arabasıyla sokağa çıkarak hurda malzeme toplamaya başladı. A.G.'yi gören komşuları durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler A.G.'ye maskesini takmasını ve eve dönmesini söyledi. Ekiplerin uyarısı sonrasında A.G. isimli vatandaş el arabasını alarak evine döndü. Vatandaş ekipler tarafından karantina süresince evinden dışarı çıkmaması konusunda uyarıldı.