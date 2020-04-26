Karantinaya alınan köylerde güvenlik önlemleri arttırıldı - Son Dakika

Karantinaya alınan köylerde güvenlik önlemleri arttırıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Kırıkdağ ve Çanaklı köyleri korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasıyla güvenlik önlemleri de arttırıldı.

Hakkari- Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ ve Çanaklı köylerinde birkaç kişide korona virüs vakası tespit edilmesi üzerine tedbir amaçlı karantinaya alınmıştı. Hakkari Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 24 Nisan 2020 günü kararı ile Kırıkdağ ve Çanaklı köyleri 14 gün süreyle karantinaya alınırken, giriş çıkışlar ise güvenlik güçleri tarafından kontrol altında tutuluyor.