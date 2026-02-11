Karaoba: Uşak'taki sağlıkta ciddi sorunlar var - Son Dakika
Karaoba: Uşak'taki sağlıkta ciddi sorunlar var

11.02.2026 14:11
CHP Milletvekili Ali Karaoba, Uşak'taki sağlık sorunlarını ve sahte stent tehlikesini gündeme getirdi.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, "Parasallaşmış bir sağlık sistemi var. Devlet kaliteli sistemler üretse ve bunlara ulaşımda vatandaş hiç sıkıntı yaşamasa." dedi.

Karaoba, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Uşak'taki sağlık sorunlarını anlattı.

Uşak'ta kardiyak problemlere bağlı ölüm oranlarının yüksek olduğunu söyleyen Karaoba, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji bölümünde çok donanımlı doktorların olduğunu kaydetti.

Sahte stent kullanımına bağlı olarak gerçekleşen ölümlerle ilgili basın yayın organlarında çıkan bazı haberleri basın mensuplarına gösteren Karaoba, "Doktora gittiğinizde size sahte bir stent takıldığında bu ölüme sonuçlanabilir. Parasallaşmış bir sağlık sistemi var. Devlet kaliteli sistemler üretse ve bunlara ulaşımda vatandaş hiç sıkıntı yaşamasa." diye konuştu.

Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'nde liyakatsız atamalar yapıldığını iddia eden Karaoba, "Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 5 milyon lira değerinde tarihi geçmiş stent tespit edildi. Bununla ilgili yaklaşık 5 aydır Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müfettiş var. 5 milyonluk stenti ne yapacaklarını şaşırdılar tarihi geçtiği için." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Milletvekili, Ali Karaoba, Politika, Uşak, Son Dakika

