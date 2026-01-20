Karapınar'da Kafede Tabanca ile Kavga: İki Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karapınar'da Kafede Tabanca ile Kavga: İki Yaralı

Karapınar\'da Kafede Tabanca ile Kavga: İki Yaralı
20.01.2026 03:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesindeki kafede iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde kafede iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bir kişinin tabancayla rastgele ateş açması sonucu kafedeki müşterilerden Sinan Gümüşsoy ve Bahri Cingöz yaralandı.

Olay, saat 23.45 sıralarında Konya Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Kafede oturan iki grup arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine kafede bulunanlar araya girip, kavga eden grupları dışarı çıkardı. Ancak iki grup arasındaki kavga yeniden başladı. Bu sırada gruptakilerden bir kişi, tabancayla rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu müşterilerden Sinan Gümüşsoy ve Bahri Cingöz yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Bahri Cingöz, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. Polis, olaya karıştığı öne sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karapınar, Güvenlik, Güncel, Konya, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karapınar'da Kafede Tabanca ile Kavga: İki Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu
Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti
Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi
Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır

23:59
Antalya’da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
23:07
’’7 oyuncu alabilirdik’’ diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
''7 oyuncu alabilirdik'' diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
23:03
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
21:38
YPG, Suriye’de hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı Yeni operasyon an meselesi
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı! Yeni operasyon an meselesi
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:47
İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 04:00:41. #7.11#
SON DAKİKA: Karapınar'da Kafede Tabanca ile Kavga: İki Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.