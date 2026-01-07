Karapınar\'da Tır Yükü Yola Saçıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde çuval yüklü bir tırdan yüklerin yola saçılması sonucu yol trafiğe bir süre kapandı.

Olay, Karapınar-Ereğli Kara yolu Kesmez mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırdan henüz belirlenemeyen bir nedenle yola düşen çuvallar, sürücüler için tehlike oluşturdu. Olayın ardından Karapınar Bölge Trafik ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edilerek yol güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri aldı. Ekipler, muhtemel kazaların önüne geçmek için yolda tedbir alırken, trafik kontrollü şekilde sağlandı. Yola saçılan malzemelerin kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü. - KONYA