Karapınar'da TÜBİTAK Bilim Kitaplığı Projesi - Son Dakika

Karapınar Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan, "TÜBİTAK Kitaplığı Projesi Protokolü" kapsamında kurulan TÜBİTAK Bilim Kitaplığı öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Proje kapsamında öğrencilerin bilimsel kaynaklara daha hızlı ulaşması amacıyla 47 okulda, 47 kitaplık ve 10 bin bilimsel kitap alımı yapıldı.

TÜBİTAK Bilim Kitaplığı tüm okullarda tamamlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Osman Hulusi Ateş Kız İmam Hatip Lisesi ve Amil Önal İlkokulu'nda düzenlenen törende, "Bu proje sayesinde Karapınar'da okuma kültürü küçük yaşlarda başlamasına önemli bir etken olacaktır. Öğrencilerimizin bilimsel kaynaklara ulaşımını sağlamak ve bilim okuryazarlığının geliştirilmesi hedeflenmektedir." dedi.

Programa, İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim ve davetliler katıldı.