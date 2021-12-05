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"Karapınar gençleri değerleriyle buluşuyor" etkinliği - Son Dakika

"Karapınar gençleri değerleriyle buluşuyor" etkinliği

05.12.2021 12:59
"Karapınar gençleri değerleriyle buluşuyor" etkinliği

Karapınar Belediyesi Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilay Karapınar Şubesi tarafından "Karapınar gençleri değerleri ile buluşuyor"" programı düzenlendi.

Karapınar Belediyesi Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilay Karapınar Şubesi tarafından "Karapınar gençleri değerleri ile buluşuyor"" programı düzenlendi.

Gedik Holding Başkan Yardımcısı ve Gedik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kesik, Yeni Belediye Düğün Salonundaki programda üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerle sohbet etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Prof. Dr. Ahmet Kesik, öğrencilere kendileri olmalarını tavsiye ederek, kendi hayatından örnekler verdi.

Prof. Dr. Kesik, "Hedefimize ulaşmak için, ne istediğimizi çok iyi bilmeliyiz. Doğru alanda ve doğru yerde olmalıyız. İnternette araştırmalıyız, kitapları okumalı ve videolar izlemeliyiz. Başarılı insanlar ile konuşmak ve tecrübelerinden yaranmak gerekir. Bugün başarılı olmak istiyorsa geçmişimizle barışık olmalıyız. Tercilerinizi bugüne değil geleceğe yönelik yapmalısınız." diye konuştu.

Kesik daha sonra öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

Programa İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Önal, Konya Yeşilay Şube Başkanı Zeliha Üstün Argon, Yeşilay Karapınar Başkanı Erhan Uysal ile öğrenciler katıldı.???????

Karapınar gençleri değerleriyle buluşuyor etkinliği
Karapınar gençleri değerleriyle buluşuyor etkinliği
Karapınar gençleri değerleriyle buluşuyor etkinliği
Karapınar gençleri değerleriyle buluşuyor etkinliği

milli eğitim bakanlığı, Karapınar, Hisarcık, Yeşilay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Karapınar gençleri değerleriyle buluşuyor' etkinliği - Son Dakika


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