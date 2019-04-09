Son Dakika Haberleri: Karapınar'lı Öğrenciler İtaya'ya Gitti

Karapınar'lı Öğrenciler İtaya'ya Gitti

1 saat önce

Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesinin ortağı olduğu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının hibe desteği ile desteklenen "Kapsamlı Eğitim için Senin Hakların Haklarım" isimli Erasmus+ projesi kapsamında üçüncü LTT toplantısı İtalya'nın Bergamo şehrinde yapıldı.

Karapınar'lı Öğrenciler İtaya'ya Gitti, System.String[]
Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesinin ortağı olduğu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının hibe desteği ile desteklenen "Kapsamlı Eğitim için Senin Hakların Haklarım" isimli Erasmus+ projesi kapsamında üçüncü LTT toplantısı İtalya'nın Bergamo şehrinde yapıldı.


Okul müdürü Ünal Cesur yaptığı açıklamada, "Bu toplantıya Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesinden 2 Öğretmen ve 5 öğrenci katıldı. Toplantı kapsamında Mülteci hakları hakkında sunumlar yapıldı ve insan haklarıyla ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirildi. Ayrıca Venedik ve Milano şehirlerine yapılan gezilerle tarihi ve kültürel yerleri görme fırsatına sahip olundu. Bu toplantı sırasında öğrenciler hem yurtdışı tecrübesi edindi hem de yabancı dilini geliştirme imkanına sahip oldu." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:15 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İtalya, İbrahim Gündüz, Karapınar, Güncel
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