Son Dakika Haberleri: Karapınar Müftüsü Kadir Demirlenk veda etti
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Karapınar Müftüsü Kadir Demirlenk veda etti

6 saat önce

Adana Çukurova İlçe Müftülüğü'ne atanan Karapınar Müftüsü Kadir Demirlenk için ilçede veda yemeği düzenlendi.

Karapınar Müftüsü Kadir Demirlenk veda etti, System.String[]

Adana Çukurova İlçe Müftülüğü'ne atanan Karapınar Müftüsü Kadir Demirlenk için ilçede veda yemeği düzenlendi.

Karapınar Müftüsü olarak 5 yıldır görev yapan Müftü Demirlenk için düzenlenen yemekte kendisine Karapınar tülüsü hediye edildi.

Yemekte konuşan Belediye Başkanı Mehmet Yaka, "İlçe Müftümüz 5 yıl içerisinde Karapınarımıza önemli hizmetleri ve büyük eserleri arkasında bırakıp gidiyor. Sanki bir Karapınarlı gibi vatandaşlarımızla birlikte hem dini hemde ilmi anlamda önemli hizmetlere imza atmıştır. Bu anlamda hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki görev hayatınızda başarılar diliyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.


Müftü Demirlenk de Karapınar'da 5 yıl severek çalıştığını belirterek kendisine destek olan herkese teşekkür etti.


Proğrama İlçe Kaymakamı Onur Kökçü, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Karapınar, Çukurova, Müftü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:16 Kaynak: AA
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