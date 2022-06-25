Karatay Belediye Başkanı Kılca ve AK Parti Konya Milletvekili Sorgun'dan vatandaşa ziyaret - Son Dakika
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Karatay Belediye Başkanı Kılca ve AK Parti Konya Milletvekili Sorgun'dan vatandaşa ziyaret

25.06.2022 17:14
Karatay Belediye Başkanı Kılca ve AK Parti Konya Milletvekili Sorgun'dan vatandaşa ziyaret

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile Şems-i Tebrizi Mahallesi'nde vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile Şems-i Tebrizi Mahallesi'nde vatandaş ve esnafla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kılca ile Sorgun'un, vatandaşın talep ve isteklerini dinlediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılca, bölge sakinlerinin yanı sıra ülkenin ve Konya'nın gelişmesinde esnafların da önemli rol oynadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Esnaflarımızın öneminin farkındayız. Onlar, her türlü zorluk ve sıkıntıya rağmen üretmeye, vatandaşımıza hizmet etmeye devam ediyorlar. Bizler de Karatay Belediyesi olarak ilçemizi esnafımız ve vatandaşımızla geleceğe taşıyoruz. Esnafımıza bereketli kazançlar diliyor, öğretmenlerimize hoş sohbet ve muhabbetleri için teşekkür ediyorum."

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise AK Parti olarak her zaman vatandaşla bir arada olduklarını vurguladı.

Sık sık yaptıkları ziyaretlerde vatandaşın taleplerini dinlediklerini aktaran Sorgun, "Şehrimizdeki gelişmeleri, hükümetimizin ve belediyemizin hizmetleriyle projelerini Konyalı kardeşlerimizle paylaşıyor, istek ve taleplerini dinliyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla ortak akılla hareket ederek, daha yaşanabilir bir Konya için çalışıyoruz."

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Kaynak: AA

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