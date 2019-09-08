Son Dakika Haberleri: Karate 1 Premier Lig'de 3 madalya
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Karate 1 Premier Lig'de 3 madalya

38 dakika önce

Türkiye, Japonya'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig müsabakalarında 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Karate 1 Premier Lig'de 3 madalya, System.String[]

Türkiye, Japonya'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig müsabakalarında 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Başkent Tokyo'daki müsabakalarda Burak Uygur gümüş, Eray Şamdan ve Erkek Kata Milli Takımı ise bronz madalya elde etti.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı da veren organizasyona 79 ülkeden, 649 karateci katıldı. Türkiye organizasyonda 6 kadın ve 10 erkek sporcuyla yer aldı.

Kumite 67 kiloda Burak Uygur, finalde Japon Hiroto Gomyo ile karşılaştı. Rakibine 2-0 kaybeden milli sporcu, gümüş madalyada kaldı.

Kumite 60 kiloda Eray Şamdan, üçüncülük maçında Karadağlı Nenad Dulovic'i 5-1 yenerek bronz madalya kazandı.

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Milli Takımı ise repesaj finalinde ev sahibi Japonya'yı mağlup ederek üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Türkiye, Japonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:34 Kaynak: AA
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