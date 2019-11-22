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Karatecilerden 3 madalya

6 saat önce

Mücadele ettikleri turnuvalardan boş dönmeyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü karate branşı, madalya geleneğini sürdürdü.

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Mücadele ettikleri turnuvalardan boş dönmeyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü karate branşı, madalya geleneğini sürdürdü. Büyükşehirli sporcular, Diyarbakır'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı.


Türkiye Karate Federasyonu'nun 2019 faaliyet takviminde yer alan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası Diyarbakır'da tamamlandı. 54 vilayetten 1275 sporcunun katıldığı organizasyon Seyrantepe Spor Salonu'nda yapıldı. Kıran kırana maçlara sahne olan turnuvada Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından Umut Eren Gündoğ, Ümit Erkek +70 Kg'da ikincilik, Aleyna Sanal, Ümit Bayan 47 kiloda üçüncülük, Elif Güneş, Ümit Bayan +54 miloda üçüncülük madalyasının sahibi oldu.


Hedef; Avrupa Şampiyonası


Toplamda 3 madalya kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor'da dereceye giren sporcular Umut Eren Gündoğ, Aleyna Sanal ve Elif Güneş'in yanı sıra kategorilerinde beşinci sırada yer alan Hakan Çelik, Emir Buğra Gencan ve Duhan Gümüş milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. Sporcular seçmelerden başarılı sonuç elde ettiği takdirde 7-9 Şubat 2020 tarihlerine Macaristan'da düzenlenecek olan Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Diyarbakır, Ümit Genç, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:52 Kaynak: İHA
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