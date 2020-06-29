Karatede 15 Temmuz Türkiye Kata Şampiyonası Bursa'da yapılacak

Açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek organizasyon, 10-12 Temmuz tarihleri arasında Bursa'da düzenlenecek. 15 Temmuz Türkiye Kata Şampiyonası'na Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak." denildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Bursa 'nın ev sahipliğindeki şampiyonanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sadece kata dalında gerçekleştirileceği belirtildi.

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