Karayazı-19 operasyonunda roketatar mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika
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Karayazı-19 operasyonunda roketatar mühimmatı ele geçirildi

16.05.2022 11:16
Karayazı-19 operasyonunda roketatar mühimmatı ele geçirildi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Yaşar Aydın (Karayazı-19) operasyonu çerçevesinde roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Yaşar Aydın (Karayazı-19) operasyonu çerçevesinde roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından 13 - 15 Mayıs tarihlerinde Erzurum'un Karayazı ilçesi Güllü Mahallesi Güllü Deresi mevkiinde icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Yaşar Aydın (Karayazı-19) operasyonu çerçevesinde, arama tarama faaliyeti neticesinde arazide kayalığın altında gizlenmiş vaziyette naylon poşete sarılı 2 adet anti tank roketatar mühimmatı, 2 adet roketatar mühimmatına ait sevk fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda olay yerinde imha edildi.

(Özge Bozo - İHA)

Karayazı-19 operasyonunda roketatar mühimmatı ele geçirildi
Karayazı-19 operasyonunda roketatar mühimmatı ele geçirildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karayazı-19 operasyonunda roketatar mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika


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