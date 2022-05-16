Karayazı-19 operasyonunda roketatar mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Yaşar Aydın (Karayazı-19) operasyonu çerçevesinde roketatar mühimmatı ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından 13 - 15 Mayıs tarihlerinde Erzurum'un Karayazı ilçesi Güllü Mahallesi Güllü Deresi mevkiinde icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Yaşar Aydın (Karayazı-19) operasyonu çerçevesinde, arama tarama faaliyeti neticesinde arazide kayalığın altında gizlenmiş vaziyette naylon poşete sarılı 2 adet anti tank roketatar mühimmatı, 2 adet roketatar mühimmatına ait sevk fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda olay yerinde imha edildi.
(Özge Bozo - İHA)
Kaynak: İHA
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