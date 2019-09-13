Son Dakika Haberleri: Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu,"Çalışmalarımız programımız kapsamında devam etmektedir"
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Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu,"Çalışmalarımız programımız kapsamında devam etmektedir"

1 saat önce

Bingöl'e gelen Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Vali Kadir Ekinciyi ziyaret edip çalışmaları yerinde inceledi.

Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu,

Bingöl'e gelen Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Vali Kadir Ekinciyi ziyaret edip çalışmaları yerinde inceledi.


Karayolları Genel Müdürlüğü tarafındran kent genelinde yürütülen çalışmaları ve yatırım faaliyetlerini yerinde görmek amacı ile Bingöl'e gelen Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Vali Kadir Ekinci'yi makamında ziyaret etti.


Bingöl'de müdürlüğün yaptığı çalışmalar hakkında Vali Ekinci'ye bilgi veren Genel Müdür Uraloğlu, "Bingöl'deki çalışmalarımız program takvimimiz kapsamında devam etmektedir. Yol yapım çalışmaları ve projeleri, kavşak projeleri, bakım, onarım, trafik güvenliği, bakımevleri, karayolu ulaşımı gibi konularda çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.


Vali Ekinci de, Uraloğlu'na ve beraberindekilere ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.


Ziyaret sonrasında Vali Ekinci, Uraloğlu, Yol Yapım Daire Başkanı Ahmet Sağlam ve Karayolları 8. Bölge Müdürü Kenan Keskin'le birlikte yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları inceledi. - BİNGÖL

Kadir Ekinci, Ekinci, Bingöl, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:26 Kaynak: İHA
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