Karayolları'na Bağlı Köprü ve Otoyollar Bayramda Ücretsiz Olacak - Son Dakika
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Karayolları'na Bağlı Köprü ve Otoyollar Bayramda Ücretsiz Olacak

26.04.2022 10:58
Karayolları'na Bağlı Köprü ve Otoyollar Bayramda Ücretsiz Olacak

Ramazan Bayramı tatilinde, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Belediyeler tarafından sunulan toplu taşıma hizmetleri de bayram tatili süresince ücretsiz olabilecek. Karar, yap-işlet-devret (YİD) projelerini kapsamıyor.

Ramazan Bayramı tatilinde, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Belediyeler tarafından sunulan toplu taşıma hizmetleri de bayram tatili süresince ücretsiz olabilecek. Karar, yap-işlet-devret (YİD) projelerini kapsamıyor.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; 30 Nisan saat 00: 00'dan başlayarak 5 Mayıs saat 07: 00'ye kadar, YİD projeleri hariç olmak üzere KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehirler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ücretsiz olarak yararlanılabilecek.

2 Mayıs saat 00: 00'dan başlayarak 4 Mayıs saat 00: 00'a kadar Başkentray, Mamaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri, söz konusu kararname dışında tutuldu. Ancak ilgili kurumların kararıyla bu hizmetler de ücretsiz verilebilecek.

Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 23 Nisan Cumartesi günü Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz yararlanılması sağlanmıştı. Bu karar da düzenlemede yer aldı.

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TEM Otoyolu, Bayram, Mayıs, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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