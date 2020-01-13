Karayoluna inen vaşak kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karayoluna inen vaşak kamerada - Son Dakika

Karayoluna inen vaşak kamerada

6 saat önce

Karayoluna inen vaşak kameradaArtvin'in Yusufeli ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan vaşak, karayolunda görüntülendi.

Karayoluna inen vaşak kamerada

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan vaşak, karayolunda görüntülendi.

Yusufeli ilçesi Kılıçkaya-Çeltikdüzü köyü arasındaki karayolunda ilerleyen Ahmet Yılmaz'ın otomobili önüne aniden vaşak çıktı. Yol ortasında yavaş adımlarla yürüyen vaşak, Yılmaz ve yanındakiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntüde, vaşak, korna sesine aldırış etmeden bir süre ilerliyor, ardından da hızlanıp, bariyerlerin üzerinden atlayarak karayolundan çıkıyor ve gözden kayboluyor. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler ilgi çekti.

Karayoluna inen vaşak kamerada

Ahmet Yılmaz, Kılıçkaya, Yusufeli, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:23 Kaynak: DHA
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