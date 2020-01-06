Karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu kişi öldü - Son Dakika

Karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu kişi öldü

6 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu kişi yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu 4 kişi, Anadolu Otoyolu'nda bulunan dinlenme tesisinin yakınındaki barakada kovanın içinde ateş yaktı.

Yabancı uyruklu kişilerin yanan kömürden çıkan karbonmonoksit gazından etkilendiğinin belirlenmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan incelemede, bir kişinin öldüğü belirlendi. Karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ölen kişinin cenazesi, incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu kişi öldü

Anadolu Otoyolu, Afganistan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:01 Kaynak: AA
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