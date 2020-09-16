KARÇEV encümen toplantısı yapıldı - Son Dakika

Encümen toplantısı, Katı Atık Bertaraf Tesisi yapım çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılması ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi. - KARABÜK

Bahçeli: Sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalı

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