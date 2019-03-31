Son Dakika Haberleri: Karda Mahsur Kalan Sürücünün Yardımına Ekipler Yetişti

Karda Mahsur Kalan Sürücünün Yardımına Ekipler Yetişti

17 dakika önce

Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücünün yardımına ekipler yetişti.

Karda Mahsur Kalan Sürücünün Yardımına Ekipler Yetişti, System.String[]
Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücünün yardımına ekipler yetişti.

Yıldıztepe beldesine giden Ufuk Atalay'ın kullandığı otomobil, yoğun kar yağışı nedeniyle Pınarcık köyü yakınlarında kara saplandı.

Aracını saplandığı yerden çıkartamayan Atalay, yetkililerden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Atalay'ı kurtararak gideceği yere ulaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:24 Kaynak: AA

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