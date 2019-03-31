Karda Mahsur Kalan Sürücünün Yardımına Ekipler Yetişti
17 dakika önce
Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücünün yardımına ekipler yetişti.
Niğde
'de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücünün yardımına ekipler yetişti. Yıldıztepe
beldesine giden Ufuk Atalay
'ın kullandığı otomobil, yoğun kar yağışı nedeniyle Pınarcık köyü yakınlarında kara saplandı.
Aracını saplandığı yerden çıkartamayan Atalay, yetkililerden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen AFAD
, UMKE ve jandarma ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Atalay'ı kurtararak gideceği yere ulaştırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:24 Kaynak: AA
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