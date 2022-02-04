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Kara dayanamayan deve kuşu çiftliğinin çatısı çöktü... Sahibi yaşadıklarını nefes nefese anlattı - Son Dakika

Kara dayanamayan deve kuşu çiftliğinin çatısı çöktü... Sahibi yaşadıklarını nefes nefese anlattı

04.02.2022 15:59

Kara dayanamayan deve kuşu çiftliğinin çatısı çöktü.

Kara dayanamayan deve kuşu çiftliğinin çatısı çöktü... Sahibi yaşadıklarını nefes nefese anlattı

KIRŞEHİR - Kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ve bölgenin tek deve kuşu çiftliği sahibi nefes nefese yaşadıklarını anlattı.

Kaman ilçesine bağlı Çağırkan Köyü'nde Boran Gedikaslan'a ait 2 bin metrekarelik deve kuşu çiftliği, çatısına biriken kar kütlelerinin ağırlığını taşıyamayarak çöktü. Gedikaslan, "Oluşan kar kütlesine dayanamayan çelik çatı kuşların üzerine düştü. Hayvanlar hafif yara aldı çiftliğimiz ise kullanılamaz hale geldi" dedi. Kırşehir'de il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası tek geçim kaynağını kaybettiğini ve zararının büyük olduğunu ifade eden Gedikaslan, zararının giderilmesi noktasında hasar tespit çalışmalarının da yürütüldüğünü söylüyor.

Çiftlik alanının çöktükten sonraki halini ise çektiği video ile işletme sahibi Gedikaslan nefes nefese anlatıyor. AFAD ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ise bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Kara dayanamayan deve kuşu çiftliğinin çatısı çöktü... Sahibi yaşadıklarını nefes nefese anlattı
Kara dayanamayan deve kuşu çiftliğinin çatısı çöktü... Sahibi yaşadıklarını nefes nefese anlattı
Kara dayanamayan deve kuşu çiftliğinin çatısı çöktü... Sahibi yaşadıklarını nefes nefese anlattı
Kara dayanamayan deve kuşu çiftliğinin çatısı çöktü... Sahibi yaşadıklarını nefes nefese anlattı
Kara dayanamayan deve kuşu çiftliğinin çatısı çöktü... Sahibi yaşadıklarını nefes nefese anlattı
Kara dayanamayan deve kuşu çiftliğinin çatısı çöktü... Sahibi yaşadıklarını nefes nefese anlattı

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Kırşehir, Çağırkan, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kara dayanamayan deve kuşu çiftliğinin çatısı çöktü... Sahibi yaşadıklarını nefes nefese anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kara dayanamayan deve kuşu çiftliğinin çatısı çöktü... Sahibi yaşadıklarını nefes nefese anlattı - Son Dakika
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