Kardan kayan nakliyat aracı yolu kapattı - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde buzlanan yolda kayan bir nakliyat aracı yolu trafiğe kapattı.

Edinilen bilgiler göre, Darende - Elbistan karayolu üzerinde seyir halinde olan Kadir K. idaresindeki 45 Z 9591 plakalı nakliyat aracı buzlanan yolda kayarak şarampole düştü.

Yolu trafiğe kapatan aracın bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatılırken, yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından bulunduğu yerden çıkarılan araç daha sonra yoluna devam etti. - MALATYA