Kardan Ulaşım Sağlandı, Anne ve Bebek Kurtarıldı
Kardan Ulaşım Sağlandı, Anne ve Bebek Kurtarıldı

02.01.2026 14:10
Diyarbakır'da UMKE, kar nedeniyle 6 saatte ulaştığı evde doğum yapan kadını hastaneye götürdü.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kardan yolu kapanan adrese 6 saatlik çalışmanın ardından ulaşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), evde doğum yapan kadına müdahale edip, hastaneye götürdü.

Çınar ilçesinde dün akşam saatlerinde doğumu yaklaşan bir kadın için yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarla yola çıkan ambulans ve UMKE, Çınar Kaymakamlığı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yolu açması ile bölgeye 6 saatte ulaşabildi. Ekiplerin bulunduğu araca, çevredekiler de traktörle yardım etti. Doğumu evde gerçekleşen bebek ve annenin durumunun iyi olduğu belirlendi. Anne ve bebek, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

'HER KOŞULDA SAHADAYIZ'

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, ekiplere teşekkür ederek, "Zorlu kış şartlarına ve saatler süren ulaşım güçlüklerine rağmen ekiplerimiz büyük bir koordinasyon ve özveriyle görevlerini yerine getirdi. UMKE ve 112 acil sağlık ekiplerimizin çalışmalarıyla anne ve bebeğimiz, güvenli şekilde sağlık tesisine ulaştırıldı. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimi için her koşulda sahadayız" dedi.

Kaynak: DHA

