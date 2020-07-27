KARDEMİR'den Genel Kurulun ertelenmesine ilişkin açıklama - Son Dakika

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), çoğunluk sağlanamadığı için genel kurul toplantısının ertelenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Fabrikadan yönetim kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, yasal birçok konunun yerine getirilme zorunluluğu nedeniyle yapılması gereken genel kurulun, şirket yönetim kurulu üyesi ve şirketin hissedarı Çağ Çelik AŞ'nin iki hakim hissedarının katılmaması ve katılımı engellemesi sebebiyle yasal çoğunluk oluşmadığından gerçekleşemediği belirtildi.

Bu iki yöneticinin yapılan usulsüz takas işlemleri nedeniyle bağlı ortaklıkları KARÇEL ve KARDÖKMAK fabrikaları genel kurullarında ibra olmadıkları aktarılan açıklamada, yerli ve yabancı hissedarların gerek fiziki ve gerekse çevrimiçi olarak toplantıya katılmasına rağmen bugünkü genel kurula gelmeyen bu iki yöneticinin ibra olamama endişesi yaşadığı kaydedildi.

Usulsüz takas işlemleri nedeniyle iki yönetici hakkında yasal işlemlerin sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Genel kurulunun yapılabilmesi için fedakarca görev yapan şirketimiz çalışanlarına, genel kurulumuz için toplantı salonuna teşrif eden tüm hissedarlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. KARDEMİR yönetim kurulu üyeleri olarak başta 83 yıllık mazisi olan şirketimize, genel kurulun yapılması için fedakarca çalışan şirketimiz görevlilerinin emeğine, toplantıya teşrif eden tüm hissedarlarımıza yapılan bu saygısızlığı, şirkete ihanete eşdeğer olan bu tutum ve zihniyeti kınıyor, kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." ifadelerine yer verildi.