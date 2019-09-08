Son Dakika Haberleri: Kardemir karabükspor - etimesgut belediyespor: 0-1
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Kardemir karabükspor - etimesgut belediyespor: 0-1

45 dakika önce

STAT: Dr. Necmettin ŞeyhoğluHAKEMLER: Hüseyin Gökberk Arslan (xx), Cemalettin Gündoğdular (xx), Oğuz Akyüz (xx)KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat (x) - Arda (x), Sezer (x), Ömer Faruk (x), Abdullah (x), Barbaros (x) (Dk. 65 Fatih x), Ömer Çelik (x) (Dk. 75 Nazmican x), Doğukan (x) (Dk.

Kardemir karabükspor - etimesgut belediyespor: 0-1, System.String[]

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Hüseyin Gökberk Arslan (xx), Cemalettin Gündoğdular (xx), Oğuz Akyüz (xx)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat (x) - Arda (x), Sezer (x), Ömer Faruk (x), Abdullah (x), Barbaros (x) (Dk. 65 Fatih x), Ömer Çelik (x) (Dk. 75 Nazmican x), Doğukan (x) (Dk. 81 Toykan), Emre (x), Melih (x), Batuhan (x)
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Osman (xx) - Alaettin (xx), Eyüpcan (xx), Ahmet Kaan (xx), Erçin (xx), Mehmet Atik (xx), Mikail (xx), Gökay (xx) (Dk. 87 Ömer Esenkaya), Akın (xx) (Dk. 63 Burak x), Hasan (xxx) (Dk. 18 Lokman xx), İbrahim (xx)
GOL: Dk. 12 Hasan (Etimesgut Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Eyüpcan (Etimesgut Belediyespor)
SARI KARTLAR: Doğukan, Emre, Sezer, Nazmican, Arda (Kardemir Karabükspor) - Gökay, Mehmet Atik (Etimesgut Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kardemir Karabükspor sahasında Etimesgut Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.

12'nci dakikada defansın arkasına atılan uzun topta kaleciyle karşı karşıya kalan Hasan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
90'ıncı dakikada Eyüpcan eliyle topa müdahale ettiği için 2'nci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.


Kardemir Karabükspor, Ömer Çelik, Oğuz Akyüz, Etimesgut, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:05 Kaynak: DHA
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