Kardeş kavgası ölümle bitti! Ağabeyi tarafından boynundan ve kolundan bıçaklanarak öldü - Son Dakika
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Kardeş kavgası ölümle bitti! Ağabeyi tarafından boynundan ve kolundan bıçaklanarak öldü

25.09.2022 09:19
Kardeş kavgası ölümle bitti! Ağabeyi tarafından boynundan ve kolundan bıçaklanarak öldü

İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı ağabeyi tarafından bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kardeşini bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan M.A. saklandığı metruk evde kıskıvrak yakalandı. Gencin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Konak ilçesi Kadifekale Mahallesinde iddiaya göre aralarında çıkan tartışma sonucu M.A. kardeşi Mahsun Acar'ı (27) boynundan ve kolundan bıçakladı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ağabeyi tarafından bıçaklanan Mahsun Acar'ın durumu ağır olduğu belirlendi. Ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mahsun A, burada doktorların tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Mahsun Acar'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKALANDI

Kardeşini bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan M.A. saklandığı metruk evde Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Öte yandan, şüpheli M.A.'nın emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Hisarcık, İzmir, Konak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kardeş kavgası ölümle bitti! Ağabeyi tarafından boynundan ve kolundan bıçaklanarak öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kardeş kavgası ölümle bitti! Ağabeyi tarafından boynundan ve kolundan bıçaklanarak öldü - Son Dakika
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