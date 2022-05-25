Kardeşini bıçaklayarak öldürmekten yargılanan sanık 18 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı

Bolu'da, tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Ağaççılar köyünde tartıştığı kardeşi İlhami G'yi (44) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Hüseyin G. (47) ve avukatı ile anne Hatice G. katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan Hüseyin G, kardeşini kasıtlı olarak öldürmediğini savunarak "Onu korkutmak amacıyla bıçağı salladım. Çok pişmanım. Kardeş katili olarak anılmaktan da utanıyorum." diye konuştu.

Duruşmaya müşteki olarak katılan Hatice G. ise bir oğlunu cezaevine diğerini de mezara gönderdiğini belirterek "Allah kimseyi benim durumuma düşürmesin. Adaletin vereceği karara saygılıyım." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanık hakkında "tahrik" ve "iyi hal" indirimi uygulayarak cezayı 18 yıl 4'a düşürdü.

Olay

Ağaççılar köyünde 5 Mart 2021'de, kardeşi İlhami G. ile tartışan Hüseyin G. yanında bulunan bıçakla kardeşini yaralamıştı.

Hastaneye kaldırılan İlhami G, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetmiş, gözaltına alınan Hüseyin G. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.