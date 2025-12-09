Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Ağveren Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde vahşet yaşandı. İddiaya göre; arazi anlaşmazlığı yüzünden 2 kardeş arasında tartışma çıktı.
Büyüyen tartışmada Ayhan Bulut (24), yanında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, 7'nci sınıf öğrencisi Mehmet Bulut'a (13) isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet Bulut'u görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, Bulut'un hayatını kaybettiğini belirlendi. Mehmet Bulut'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma kaçan Ayhan Bulut'un yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Bu nasıl para hırsı! Bir avuç toprak için 13 yaşındaki kardeşini öldürdü - Son Dakika
