Bu nasıl para hırsı! Bir avuç toprak için 13 yaşındaki kardeşini öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bu nasıl para hırsı! Bir avuç toprak için 13 yaşındaki kardeşini öldürdü

Bu nasıl para hırsı! Bir avuç toprak için 13 yaşındaki kardeşini öldürdü
09.12.2025 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 24 yaşındaki Ayhan Bulut, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada 13 yaşındaki kardeşini pompalı tüfekle öldürdü. Çocuğun cansız bedeni morga kaldırılırken jandarma ekipleri kaçan ağabey için yakalama çalışması başlattı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Ağveren Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde vahşet yaşandı. İddiaya göre; arazi anlaşmazlığı yüzünden 2 kardeş arasında tartışma çıktı.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞINDA KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Büyüyen tartışmada Ayhan Bulut (24), yanında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, 7'nci sınıf öğrencisi Mehmet Bulut'a (13) isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet Bulut'u görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bu nasıl para hırsı! Arazi yüzünden 13 yaşındaki kardeşini öldürdü

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Bulut'un hayatını kaybettiğini belirlendi. Mehmet Bulut'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma kaçan Ayhan Bulut'un yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, Mehmet Bulut, Ayhan Bulut, Şanlıurfa, Jandarma, Cinayet, Bozova, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu nasıl para hırsı! Bir avuç toprak için 13 yaşındaki kardeşini öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev dalgalar turistleri yuttu: 3 ölü, 5 yaralı Dev dalgalar turistleri yuttu: 3 ölü, 5 yaralı
Yargıtay, eski kocanın ’ucuz’ ve ’zavallı’ sözlerini hakaret saymadı Yargıtay, eski kocanın 'ucuz' ve 'zavallı' sözlerini hakaret saymadı
İstanbul’un yanı başında göz gözü görmüyor Kar kalınlığı 18 santime ulaştı İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı
Alkollü ve ehliyetsiz kadın sürücü dehşet saçtı Alkollü ve ehliyetsiz kadın sürücü dehşet saçtı
Liverpool’un Singo için gözden çıkardığı bonservis belli oldu Liverpool'un Singo için gözden çıkardığı bonservis belli oldu
Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı
Çocukluğumuzun efsanesi yıllar sonra ortaya çıktı: Bunu beklemiyordum Çocukluğumuzun efsanesi yıllar sonra ortaya çıktı: Bunu beklemiyordum
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

13:29
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın İstanbul’a lapa lapa kar için tarih verildi
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'a lapa lapa kar için tarih verildi
13:03
İş insanının doğum gününde olay çıktı Model, turist kızı darp etti
İş insanının doğum gününde olay çıktı! Model, turist kızı darp etti
12:29
Hacıosmanoğlu’ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler
12:14
Ahlaki çöküşün resmi Sağında kocası, solunda sevgilisiyle tüm Türkiye’nin karşısına geçti
Ahlaki çöküşün resmi! Sağında kocası, solunda sevgilisiyle tüm Türkiye'nin karşısına geçti
11:59
Bahis skandalı büyüyor: 22 hakem daha PFDK’ye sevk edildi
Bahis skandalı büyüyor: 22 hakem daha PFDK'ye sevk edildi
11:44
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali
11:38
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı
11:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Felaketi yaşıyoruz“ demişti TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2025 13:55:01. #7.13#
SON DAKİKA: Bu nasıl para hırsı! Bir avuç toprak için 13 yaşındaki kardeşini öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.