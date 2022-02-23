Kardeşlerim 41. Bölüm 2. Fragmanı | Arkadaş gibi mi? Aşk gibi mi? - Son Dakika
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Kardeşlerim 41. Bölüm 2. Fragmanı | Arkadaş gibi mi? Aşk gibi mi?

23.02.2022 10:43

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Oyuncular:

Celil Nalçakan (Akif Atakul),

Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül),

Ahu Yağtu (Suzan),

Simge Selçuk (Nebahat),

Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye),

Aylin Akpınar (Emel),

Onur Seyit Yaran (Doruk Atakul),

Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Melis Minkari (Aybike), Eren Ören (Kaan).

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Fadik Sevin Atasoy, Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Youtube, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Kardeşlerim 41. Bölüm 2. Fragmanı | Arkadaş gibi mi? Aşk gibi mi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kardeşlerim 41. Bölüm 2. Fragmanı | Arkadaş gibi mi? Aşk gibi mi? - Son Dakika
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