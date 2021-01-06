Kardeşlik 'pandemi' tanımaz - Son Dakika

Kardeşlik 'pandemi' tanımaz

06.01.2021 17:01
Kardeşlik 'pandemi' tanımaz, System.String[]

Mustafakemalpaşa Anaokulu Müdürlüğü'nün organizasyonu ile düzenlenen 'Birlikte Daha Güçlüyüz' programında Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerine güçlü bir boyut kazandırıldı.

Mustafakemalpaşa Anaokulu Müdürlüğü'nün organizasyonu ile düzenlenen 'Birlikte Daha Güçlüyüz' programında Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerine güçlü bir boyut kazandırıldı.

İki ülkenin öğretmen ve öğrencilerinin katıldığı çevrim içi farklı eğitim programlarında, birlik ve beraberlik duyguları paylaşılarak kültürel çalışmalarda iş birliği mesajı verildi. Kuruculuğunu Mustafakemalpaşa Anaokulu Müdür Yardımcısı Cemile Muslu ve Orhangazi 125.Yıl Anaokulu Müdür Yardımcısı Nurdoğan Çevik'in yaptığı 'Birlikte Daha Güçlüyüz' adlı eTwinning projesi çalışmalarına başladı.

Kardeş ülke Azerbaycan ile Türkiye arasındaki tarihi kültürel değerler, gelenek ve görenekler hakkında öğrencilerin bilgilendirilerek, iki kardeş ülkenin birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlamak maksadıyla düzenlenen projeye, öğretmen ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Katılanların webinarlarda tanıştığı, gerek resim gerekse de duygu ve düşüncelerini paylaşarak birlik ve sorumluluk bilincini geliştirdiği proje de, karşışıklı bir çok etkinlik sergilendi.

faaliyetler, Mustafakemalpaşa Anaokulu öğrencilerine iki ülke bayraklarının tanıtılmasıyla başladı.

Azerbaycan'ın haklı mücadelesine destek verilen etkinlikler, çevrim içi görüşmelerle gerçekleştirildi.

Daha sonraki programda ise Mustafakemalpaşa Anaokulu 'Birlikte Daha Güçlüyüz' eTwinning projesi kurucuları, proje ortağı Sanubar Gasimova'nın daveti üzerine zoom üzerinden Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye misafir oldu.

Dünya Azerbaycanlılar Günü'nde yapılan son çevrim içi etkinlik ise bu süreç içerisinde öğrencilerin yaptığı çalışmalar, yazdıkları şiirler, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar eşliğinde karşılıklı paylaşıma sahne oldu.

Ülkelerin tarihi hakkında bilgilerilendirmelerin yapıldığı proje uygulamasına, okul müdürleri ve öğrenciler de katıldı. - BURSA

Kardeşlik 'pandemi' tanımaz
Kardeşlik 'pandemi' tanımaz

Müdür Yardımcısı, Mustafakemalpaşa, Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kardeşlik 'pandemi' tanımaz - Son Dakika


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