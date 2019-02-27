Son Dakika Haberleri: Kardiyolog Mehmet Metin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kardiyolog Mehmet Metin Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Mersin Özel Ortadoğu Hastanesi kardiyologlarından Doç. Dr. Mehmet Metin, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kardiyolog Mehmet Metin Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Mersin Özel Ortadoğu Hastanesi kardiyologlarından Doç. Dr. Mehmet Metin, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir yıldır yakalandığı amansız hastalık nedeniyle Ortadoğu Hastanesinde tedavi gören Kardiyolog Doç. Dr. Metin, yaşam mücadelesini kaybetti. Metin için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Burada konuşan hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Engin Şahin, "Kıymetli bir bilim adamı ve değerimizi kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Kendisi tıp dünyası için vazgeçilmez bir değerdi. Mersin ve hastanemize çok büyük katkılar sundu. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Doç. Dr. Mehmet Metin'in naaşı toprağa verilmek üzere Datça'ya gönderildi.

1956 Tarsus doğumlu olan Doc. Dr. Mehmet Metin, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanlığını Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayan Metin, 1990 yılında Amerika'daki Cleveland Klinikte invaziv (girişimsel) kardiyoloji eğitimi aldı.1991 yılında kardiyoloji bilim dalında doçentlik unvanını alan ve 1994 yılından itibaren özel sektörde kardiyolog olarak çalışan Metin, son olarak Mersin Ortadoğu Hastanesi'nde görev yapıyordu. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:54 Kaynak: İHA

Mersin, Orta Doğu, Mehmet Metin, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Hırsızın, Kuyumcuya Kurşun Yağdırdığı Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı Yaşlı Teyze, Eline Geçirdiği Çekpasla Soyguncuyu Korkutup Kaçırdı

Mersin'de 70 Kişilik Geçici İşe 13 Bin 9 Kişi Başvurdu THY, Pakistan İle Hindistan Arasındaki Gerginlik Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 16:13:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kardiyolog Mehmet Metin Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]