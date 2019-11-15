Karesi Belediyesi'nden heykel ve kavşak açılışı

Karesi Belediyesi ilçeye isminin verildiği Karesi Beyliği'nin kurucusu adına yaptırdığı heykel ile kavşak düzenlemesini törenle açtı. Toygar Mahallesi Şehitlik Parkı önüne düzenlenen törende ayrıca Karesi Belediyesi ile Balıkesir Üniversitesi arasında yapılan 'Karesi Kent Kimliği Projesi' protokolü de imzalandı.



Karesi Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi arasında "Karesi Kent Kimliği Projesi Protokolü" imza töreni, Selçuklu Devleti'nin ünlü kumandanlarından, Karesi Beyliğinin kurucusu ve Karesi'nin ismini aldığı Karesi Bey'in temsili heykeli ile Karesibey Kavşağının açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Açılış ve protokol imza töreninde konuşan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Karesi Belediyesi olarak yeni Türkiye hedefleri doğrultusunda ecdat mirasımıza sahip çıkarak hızla ilerliyoruz. Medeniyet değerlerimizi, 21. yüzyıl vizyonu ile yorumlayarak, yaşayan şehir Karesi'yi hayata geçiriyoruz. Türk dünyası ve Türk Milleti kahramanlarla doludur. Bunlardan biriside Selçuklu Devleti'nin ünlü kumandanlarından, Karesi Beyliği'nin kurucusu ve kentimizin ismini aldığı Karesi Bey'dir. Balıkesir ili Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarına kadar idari taksimatta Karesi ismini taşımıştır. Karesi Bey Türbenin bakımı için de belediyemiz geçtiğimiz haftalarda bir çalışma başlattı. Çalışmalarımız hem türbe içerisinde, hem de türbe dışında devam ediyor. Karesi Belediyesi olarak tarihimizin, özelliklede ilimizin kurucusu Karesi Bey'in unutulmaması için temsili bir heykel yaptırdık. Yüksekliği 3 metre olan heykelimiz içi metal konstrüksyondan, cam elyaf takviyeli polyesterden (CTP) imal edilmiştir. Bu malzeme demir heykeller gibi sudan, nemden, dış hava koşullarından etkilenmez, çürümez, paslanmazdır. Ortalama ömrü 75 yıldır. Üstelik demir heykellere göre de kat kat daha ucuzdur. Bugün temsili heykelimiz yanında seçim döneminde mahalle sakinlerimizin isteği ile programımıza alarak yapmaya söz verdiğimiz ve 13 gün gibi kısa bir sürede tamamlayarak hizmete sunduğumuz Karesibey Kavşağımızın da açılışını yapıyoruz. Yine bölge esnafı ve halkımızın isteği doğrultusunda Şehitler Parkı içinde Valiliğimiz ile birlikte inşa ettiğimiz mescidimiz de hizmete girdi" diye konuştu.



"Her kentin bir kimliği olmalı"



Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, her şehrin bir kimliği olması gerektiğine vurgu yaparak, "Her kentin bir kimliği olmalı. O kenti diğerlerinden ayıran renkleri var. Bizde ilçemizin bu renklerini ön plana çıkartmak için Balıkesir Üniversitemiz ile "Karesi Kent Kimliği Protokolü" imzalayacağız. Protokolümüz ardından yapılacak çalışmalarında Karesimizin kent kimliğine değer katacağını düşünüyoruz. Karesi Bey'in yani Karesi'nin tarihiyle ilgili bilgilerinde yer alacağı temsili heykelimizin hem çocuklarımıza, hem de gençlerimize ecdadımızı hatırlatacağını umut ediyoruz. Tarih bir milletin en önemli değerlerindendir. Kültürel mirasına sahip çıkamayan, geçmişini, kültürünü gelecek nesillere aktaramayan milletler, özgürlüklerini ve bağımsızlıklarını da kaybederler. Tarihimizi unutmadan kültürümüzü yaşayarak yapacağımız hizmetlerimizin devam edeceği temennisiyle hepinize geldiğiniz için şükranlarımı sunuyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.



Yapılan konuşmaların ardından Karesi Belediye Başkanı ile Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş 'Karesi Kent Kimliği Protokolü'nü imzaladı. Açılış ve imza törenine Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yımaz, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, belediye başkan yardımcıları, müdürler, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR