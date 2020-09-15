Karesi Belediyesinden güneş enerjisi santraline yatırım - Son Dakika

Davutlar Mahallesinde 1 mw gücünde 'Yeşil Enerji' olarak adlandırılan güneş enerji santrali kurmak için protokol imzalayan Karesi Belediyesi kendi enerjisini üretecek. Karesi Belediyesinin çevreci ve gelir getirici yatırımlara önem verdiğini söyleyen Başkan Dinçer Orkan, "Kuracağımız santral ile hem belediyemizin elektrik ihtiyacını karşılayacak, hem de fazladan ürettiğimiz elektrik ile belediyemize ek gelir elde edeceğiz" dedi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın projeleri arasında yer alan Güneş Enerji Santrali (GES) için geri sayım başladı. Davutlar Mahallesinde 1 mw gücünde güneş enerji santrali kurma izinlerini alan ve protokolünü imzalayan Karesi Belediyesi, kendi enerjisini üretecek. Protokol imza töreni Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın makamında gerçekleşirken, Başkan Orkan çevreci ve gelir getirici yatırımın Karesi'ye hayırlı olmasını diledi. 52 bin 44 m2'lik 1 MW Güneş Enerjisi Santrali Projesiyle fazla ürettiği enerjiyi ise satacak olan Karesi Belediyesi, kendisine ek gelir kapısı açmış olacak.

Başkan Orkan: "Karesi'ye kalıcı ve çevreci gelir kaynağı oluşturacağız"

Santralin kurulum çalışmalarına kısa sürede başlayarak faaliyete geçirmek istediklerini söyleyen Başkan Orkan, Karesi Belediyesi'ne gelir getirici çalışmalar yaptıklarını belirtti. Yeşil Enerji olarak da adlandırılan güneş enerjisinin çevreci olmasının da önemine vurgu yapan Başkan Orkan, "Güneş Enerjisi Santrali'nin 1-2 yıl yatırım maliyetleri var. Ama 3. ve 4. yıldan sonra belediye bundan gelir elde etmeye başlayacak. Yani biz, bizden sonrasını da düşünerek hareket ediyoruz. Biz sadece kendi dönemimizi düşünmüyoruz, bizden sonrasında da belediyenin güçlü bir belediye olmasıyla ilgilidir bu çabamız" dedi. - BALIKESİR