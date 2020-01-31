Kargo kamyonu ile kaçak eşya sevkiyatına 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kargo kamyonu ile kaçak eşya sevkiyatına 5 gözaltı - Son Dakika

Kargo kamyonu ile kaçak eşya sevkiyatına 5 gözaltı

6 saat önce

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, kargo şirketine ait kamyonda 18 bin 384 kaçak eşya ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Kargo kamyonu ile kaçak eşya sevkiyatına 5 gözaltı, System.String[]

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, kargo şirketine ait kamyonda 18 bin 384 kaçak eşya ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden İstanbul'a kaçak eşya sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, ilçe girişinde bulunan uygulama noktasında belirlenen özel kargo şirketine ait kamyonu durdurdu. Kamyonun kasasında yapılan aramada, 16 bin 225 güneş gözlüğü, 454 adet taşınabilir şarj cihazı, 1475 adet kol saati, 230 adet parfüm kutusu ele geçirildi. Toplam 18 bin 384 kaçak eşyaya el konuldu. Olayla ilgili 5 kişi, '5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.


Tosya, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti
CHP'de bazı milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken tatilinden rahatsız oldu İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, koronavirüs hakkında rapor hazırladı! İşte korunma yöntemleri Prof.Dr. Oğuz Karabay: Koronavirüsten korunmak için en etkili yol kolonya

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 22:49:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kargo kamyonu ile kaçak eşya sevkiyatına 5 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]