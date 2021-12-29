Kargo teslim etmek için gitti, cep telefonu çalıp çıktı - Son Dakika

Şişli'de bir kargo şirketine ait işyerine paket teslim edecek gibi giden hırsız, bankodaki iki telefonu çalarak işyerinden çıktı. Şişli Devriye Ekipler Amirliğinin yaptığı uygulamada yakalanan hırsızın, başkasının kimliğini kullanarak hırsızlık yaptığı ve 5 yıl kesilmiş cezasının olduğu öğrenildi. Hırsızın telefonları çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Sivas Caddesi üzerindeki kargocu da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahıs paket gönderme bahanesiyle bir kargo firmasına ait işyerine gitti. Burada bilgilerini veren hırsız, banko üzerinde duran iki tane cep telefonun kaşla göz arasında çalarak cebine koydu. Hırsız, dikkat çekmemek için daha sonra hızlı bir şekilde işyerinden çıkarak kaçtı.

TELEFON ÇALDI, UYGULAMADA POLİSE YAKALANDI

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri Piyalepaşa Bulvarı üzerinde uygulama yaptığı sırada bir şahıstan şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak istedi. Başka kimlik kullanan şahıs, polise isminin H.E. olduğunu söyledi. Kaba üst araması yapan polis ekipleri, şahsın üzerindeki telefonların kime ait olduğunu sordu. Hırsız dayısına ve abisine ait olduğunu söyleyerek kurtulmaya çalıştı.

POLİSİN BİR SORUSUNA İKİ FARKLI YANIT, HIRSIZI ELE VERDİ

Şahsın şüpheli hareketleri üzerine polis, cep telefonlarının kime ait olduğunu tekrar sorunca, hırsız sesi titreyerek farklı cevap verdi. Polis şahsın farklı cevapları üzerine, hırsızı sorguya alınca, hırsız suçunu itiraf ederek telefonları kargocudan çaldığını söyledi. Kargo firmasının güvenlik kameralarını inceleyen polis, şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

KARGODAN HIRSIZLIK ANI İSE KAMERAYA YANSIDI

Hırsızı Feriköy Polis Merkezi Amirliğine götürülen hırsızın asıl kimliğinin F.E. olduğu tespit edildi. Hırsızın ilk olarak polise kardeşinin kimlik bilgilerini verdiği ve 5 yıl kesilmiş cezasının olduğu öğrenildi. Öte yandan yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızın bankoya yanaştığı, daha sonra da telefonları cebine koyup dışarıya çıktığı görülüyor.

(Doğan Can Cesur - Onur Dursun - Abdulkadir Atmacan-İHA)