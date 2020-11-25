"Kargolarımızı elektrikli araçlar taşıyacak"

United Group Teknoloji Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Muhammed Alyürük şehir içi trafiği optimize ederek azaltacak çözümler üzerinde çalıştıklarını belirterek, projelerin başarılı olması halinde şehir içi trafiğin azalacağını ve kargo araçlarının yerini toplu taşıma yapan elektrikli araçların alacağını söyledi.

Küresel ısınma gün geçtikçe insanın dünya üzerindeki varlığını zorlaştırıyor. Birçok ülke ve şirkette büyükşehirlerin karbon emisyon yükünü en aza indirmek için çalışma yürütüyor. Bu şirketlerden bir tanesi de yerli bir teknoloji şirketi United Group. Daha önce İBB iştiraki olan İSBAK'ta görev yapan Muhammed Alyürük, United Group İcra Kurulu Üyesi ve Teknoloji Grup Başkanı oldu. Alyürük, İBB tecrübesinden hareketle şehir hayatını kolaylaştıracak yeni projeleri için çalıştıklarını açıkladı.

"Odağımıza mikromobilite, elektrikli ve otonom araçlar olmak üzere ulaşımı aldık"

Şehirlerimiz ile ilgili çok yenilikçi ses getirecek projeler geliştirmeye devam ettiklerinin altını çizen Alyürük, "Şu anda odağımıza başta mikromobilite, elektrikli ve otonom araçlar olmak üzere ulaşımı almış durumdayız. Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma Bakanlığımız şehirlerde mikromobilite çözümlerinin kullanımı, yani scooterların, elektrikli bisikletlerin kullanımı, paylaşım servislerinin hayata geçirilmesi üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Biz de bahsettiğim elektrikli araçlar ve akıllı şehir çözümleri başlığı altında mikromobilite çözümlerinden başlayarak yavaş yavaş ulaşım alanındaki kullanılacak bu tarz araçların yerli ve milli olarak ülkemize kazandırılması üzerine faaliyetler gösteriyoruz. Burada bahsettiğim konu yurtdışında üretilmiş hazır çözümleri, scooter ve bisikletleri ülkemize getirip şehirlere dağıtmak şeklinde değil. Biz şehrin yoğunluğunu azaltacak özellikle son kilometre kullanımı için büyük ihtiyaç olan daha çevreci araç ve lojistik teknolojilerinden bahsediyoruz. Bu konuda da yeni bir şirket yapılanmamız olacak ve ülkemizde ilk defa hem milli otomotiv mühendisliği ile elektrikli platform araçları ile kargo taşımacılığı gibi alanlarda faaliyet gösterecek milli elektrikli kargo bisikletlerinin üretimi üzerine çalışmalar gerçekleştireceğiz. Lojistik alanında bu araçlara özel optimizasyon yazılımları ile çalışan uçtan uca lojistik operasyon platformu oluşturacağız. Filo yönetimi, araç takip sistemleri alanındaki tecrübemiz, sahada yönettiğimiz on binlerce araçtan elde ettiğimiz veri ve farklı uzmanlıklara sahip teknoloji şirketlerimizin çalışmaları ile şehirlerimizde yeni bir taşımacılık sistemini hayata geçiriyor olacağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan bu ve benzeri şehir teknolojilerinin sergileneceği Marmara Urban Forum, 2021 yılında 1-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Verilen bilgiye göre, mikrobolite, ulaşım, göç, akıllı şehirler, alt yapı, kentsel dönüşüm, şehir ve çevre gibi şehirlerimizin gelecek sorunlarının ele alınacağı forum, özel sektör ve belediyeleri de bir araya getirecek. - İSTANBUL