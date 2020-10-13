Karikatürde Nilüfer'e birincilik getirdi - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi Beşevler Gençlik Merkezi Karikatür Atölyesi öğrencilerinden Ümmühan Zeynep Akyürek, 11'inci Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'nda Türkiye'ye birincilik getirdi.

Anatolia Turizm Akademisi tarafından 2009 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen yarışma, dünya genelinde alanındaki tek karikatür yarışması olarak biliniyor. Bu yılki konusu "havalimanı" olan yarışmada, 56 ülkeden 733 sanatçının 1284 karikatürü değerlendirildi. Yetişkinler kategorisinde birinciliği Almanya'dan Valeriu Kurtu kazanırken, gençler kategorisinde Ümmühan Zeynep Akyürek birinciliği Türkiye'ye kazandırdı.

Akyürek'in başarısıyla gurur duyduklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "16 yaş ve altı 282 karikatürcünün katıldığı Gençler kategorisinde, 323 eser arasında Ümmühan Zeynep Akyürek'in karikatürü birinci oldu. Kendisini kutluyor ve yeni başarılar diliyorum. Çocuklara yönelik sanat atölyeleri uygulamamızın ne kadar doğru bir iş olduğunu da bir kez daha görmüş olduk" dedi. - BURSA